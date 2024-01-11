Суд приговорил ростовчанина к семи годам за участие в террористической организации

По версии следствия, Ислам Турунов на своей странице в соцсети размещал публикации по пропаганде и оправданию терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Ростовской области к семи годам колонии за участие в террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" на территории Сирии (запрещена на территории РФ) и пропаганду терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

"В июне 2022 года оперативниками установлен и задержан Ислам Турунов, который с 17.04.2022 начал активную подготовку по вступлению в организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" на территории Сирии (которая Верховным Судом РФ признана террористической и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации, а также является незаконным вооруженным формированием на территории Сирийской Арабской Республики). Южным окружным военным судом Турунов признан виновным в совершении преступлений. Ему назначено наказания в виде лишения свободы на срок семь лет", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что осужденный искал лиц, которые помогали переправлять людей на подконтрольную террористической организации территорию транзитом через Турецкую Республику, вел переписку с членами террористической организации, а также на своей странице в соцсети размещал публикации по пропаганде и оправданию терроризма.

Фигуранту вменяли преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).