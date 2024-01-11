В Челябинской области охотинспектор ранил школьницу

Возбуждено уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Мужчина случайно ранил школьницу во время охоты в Челябинской области. Инцидент подтвердили журналисту ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Мужчина случайно подстрелил девушку в лесном массиве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - сказали в полиции. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

По информации местных СМИ, стрелок является охотинспектором из "Союза охотников и рыболовов Челябинской области". Пуля попала в спину девушке.