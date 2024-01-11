Гособвинение запросило для экс-зампреда правительства Прикамья шесть лет колонии

Елену Лопаеву обвиняют в хищении бюджетных средств в размере 67,7 млн рублей

ПЕРМЬ, 11 января. /ТАСС/. Гособвинение просит суд приговорить бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елену Лопаеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в Ленинском районном суде Перми.

"Сторона гособвинения полагает, что квалификация является верной - хищение в особо крупном размере с использованием служебного положения, предлагает назначить наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей", - сообщили в суде, отметив, что прокурор просит суд также запретить Лопаевой занимать определенные должности в течение двух с половиной лет.

В четверг в Ленинском районном суде Перми начались прения по делу о хищении бюджетных средств благотворительного фонда "Содействие - ХХI век". Обвиняемой по делу является экс-зампред правительства Прикамья Елена Лопаева, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Лопаева была задержана в январе 2022 года. По версии следствия, занимая должность зампредседателя правительства Пермского края, она вступила в сговор с руководителем фонда Еленой Найдановой для хищения денег. По предварительным данным, сумма ущерба бюджету края оценивается в 67,7 млн рублей. К рассмотрению уголовного дела суд приступил в июне 2023 года. После нескольких заседаний суда вторая обвиняемая по уголовному делу - бывший директор благотворительного фонда "Содействие - ХХI век" Найданова - была объявлена в розыск, а материалы в отношении нее были выделены в отдельное производство.