Во Франции подростка приговорили к 105 часам работ за нападение на племянника жены Макрона

По данным France Bleu, 16-летняя девушка признала, что ударила ногой 30-летнего Жана-Батиста Тронье

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Суд во Франции приговорил 16-летнюю девушку, участвовавшую в мае 2023 года в нападении на Жана-Батиста Тронье - племянника первой леди Франции Брижит Макрон, - к 105 часам общественных работ. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, девушка, имя которой не называется, признала, что ударила Тронье ногой. Она также указала, что сама получила от него аналогичный удар.

Ранее суд Амьена (департамент О-де-Франс, север Франции) приговорил двоих мужчин к году и году и трем месяцам лишения свободы за нападение на внучатого племянника Брижит Макрон в мае 2023 года. Инцидент произошел во время акции против пенсионной реформы. Как сообщала газета Courrier picard, агрессивно настроенные граждане начали разбрасывать мусор перед витриной магазина шоколада, принадлежащего семье 30-летнего Тронье. Когда внучатый племянник жены президента Франции попытался им помешать, несколько человек набросились на него с кулаками. После нападения Тронье потерял возможность работать на четыре дня.