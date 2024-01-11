В Москве умер осужденный за злоупотребления при строительстве Восточного

Причиной смерти бывшего замгендиректора ООО "Новация" и ООО "Информационная система" Сергея Волкодава стал инсульт

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Бывший заместитель гендиректора ООО "Новация" и ООО "Информационная система" Сергей Волкодав, осужденный за злоупотребления при строительстве космодрома Восточный, умер в одной из московских больниц, до госпитализации он содержался в следственном изоляторе как обвиняемый уже по другому уголовному делу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сергей Волкодав в связи с болезнью 31 декабря 2023 года был помещен в больницу, а 10 января следователь отменил ему меру пресечения [в виде заключения под стражу]. Он скончался от инсульта", - сказал собеседник агентства.

Сергей Волкодав - брат бывшего директора Главного военно-строительного управления №6 (бывший "Дальспецстрой") Юрия Волкодава. В январе 2022 года Центральный районный суд Хабаровска признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении договоров на закупку продукции для нужд космодрома Восточный и нескольких объектов Минобороны. Юрий Волкодав получил 6,5 года колонии общего режима, Сергей - 4 года и 9 месяцев колонии. В декабре 2022 года после рассмотрения апелляционных жалоб с учетом времени, проведенного в СИЗО, оба были освобождены.

В 2023 году Сергей Волкодав, по информации газеты "Коммерсант", стал фигурантом дела о хищении около 1 млрд рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом, а также ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России". 25 августа он был задержан и через несколько месяцев заключен под стражу.