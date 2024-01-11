В Ингушетии возбудили дело по факту превышения полномочий из-за домов-долгостроев

В 2013 году коммерческой организации предоставили земли для строительства многоквартирных домов с долевым участием, но их до сих пор не ввели в эксплуатацию

МАГАС, 11 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ингушетии по факту превышения должностных полномочий из-за домов-долгостроев, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, в 2013 году администрацией города Назрани заключен ряд контрактов с коммерческой организацией, в соответствии с которыми организации были переданы земельные участки, расположенные в городе Назрани, для строительства многоквартирных жилых домов. При этом указанные домовладения по настоящее время не введены в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по факту превышения должностных полномочий. "Должностными лицами администрации Назрани каких-либо активных мер по обеспечению реализации условий договоров аренды земельных участков, а также по контролю за строительством на инвестиционных условиях многоквартирных домов, не принято", - прокомментировали в управлении.

Застройщик обязался сдать многоквартирные дома в 2017 году. В ноябре 2023 года исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по региону Шамиль Котиев провел личный прием группы дольщиков. По итогам встречи была организована доследственная проверка, в результате которой и возбудили уголовное дело.