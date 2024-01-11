Канатная дорога горнолыжного комплекса "Хехцир" под Хабаровском вышла из строя

По данным прокуратуры, 40 человек не могли выбраться, пока подъемник вновь не запустили

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Открывшаяся в январе новая канатная дорога горнолыжного комплекса "Хехцир" рядом с Хабаровском вышла из строя, сообщили ТАСС в прокуратуре Хабаровского края.

"11 января на канатной дороге горнолыжного комплекса "Хехцир" вышла из строя цепь, что привело к остановке подъемника, на котором находились люди", - сказали в прокуратуре, добавив, что 40 человек не могли выбраться, пока подъемник вновь не запустили. В соцсетях люди сообщали, что провести на подъемниках им пришлось около двух часов. В Хабаровске сегодня около -20 градусов, порывы ветра достигают 8 м/с.

Прокуратура Хабаровского района проводит проверку, при проведении которой будет дана оценка деятельности собственника горнолыжного комплекса. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Горнолыжный комплекс "Хехцир" начал работать в первых числах января. Канатную дорогу сдали в конце декабря. Это один из масштабных проектов. В перспективе это будет круглогодичный международный горнолыжный курорт на площади в 360 га. В планах - строительство оздоровительных комплексов, отелей, ресторанов. Пока же открылась первая очередь проекта с горнолыжными трассами и канатной дорогой.