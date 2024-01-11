В Китае три человека погибли в результате взрыва газа на предприятии

Происшествие произошло в резервуаре для очистки сточных вод

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Три человека погибли, еще трое получили ранения и травмы в результате взрыва газа на предприятии по производству витаминов в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его данным, ЧП произошло в четверг утром примерно в 09:00 по пекинскому времени (04:00 мск) в районе Хайцан города Сямэнь (административный центр региона). Согласно предварительным данным следствия, взрыв произошел в резервуаре для очистки сточных вод, когда рабочие устанавливали над ним навес.

Полиция продолжает выяснять детали произошедшего. Ведется следствие.