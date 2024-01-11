В Колумбии в ДТП с туристическим автобусом погибли пять человек

По данным Caracol, еще 30 пострадали

ГАВАНА, 11 января. /ТАСС/. Не менее 5 человек погибли, 30 пострадали в результате ДТП с автобусом в Колумбии. Об этом сообщила радиостанция Caracol со ссылкой на главу пожарной службы муниципалитета Санта-Роса-де-Осос Кевина Мартинеса.

"Транспортное средство, следовавшее из города Барранкилья в Медельин, перевернулось в районе Рио-Гранде муниципалитета Санта-Роса-де-Осос. Наши подразделения на настоящий момент эвакуировали тридцать раненых, у нас есть пятеро погибших", - заявил Мартинес.

По словам главы пожарной службы, информация о погибших и пострадавших предварительная, поскольку спасательные работы еще продолжаются. Радиостанция Caracol уточнила, что попавший в ДТП автобус являлся туристическим.