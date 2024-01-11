В Белгородской области село осталось без света из-за атаки беспилотника

Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

ТАСС, 11 января. Электроснабжение села Тишанка Волоконовского района Белгородской области нарушено из-за атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений", - написал он.

По словам губернатора, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.