Суд арестовал мужчину, напавшего на девочку в магазине на юго-востоке Москвы

Обвиняемого в покушении на убийство малолетней арестовали на 2 месяца

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Суд заключил под стражу гражданина Киргизии, обвиняемого в нападении на девочку в одном из столичных магазинов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"43-летнему мужчине, обвиняемому в покушении на убийство малолетней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Люблинского районного суда Москвы ТАСС уточнили, что мужчина арестован на 2 месяца, до 9 марта.

6 января уроженец Киргизии в магазине на юго-востоке Москвы напал на ранее незнакомую малолетнюю девочку. По этому факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ( ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ).