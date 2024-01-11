В Кабуле в результате взрыва погибли два человека

Еще 12 получили ранения, сообщил телеканал TOLOnews

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 12 пострадали в результате взрыва на западе афганской столицы. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя полицейского управления Кабула Халида Задрана.

По его информации, ручная граната взорвалась в районе торгового центра. Правоохранительные органы занимаются поиском виновных в произошедшем.

Ранее агентство Aamaj News со ссылкой на источники сообщило, что в результате инцидента 6 человек погибли, еще 19 ранены.

Три взрыва произошли в Афганистане за четверг. Два из них зафиксировали в Кабуле, еще один - в городе Мазари-Шариф на севере страны. Ответственность за один из инцидентов взяла на себя повстанческая организация "Фронт освобождения Афганистана".

10 января газета Hasht-e Subh со ссылкой на источники информировала, что как минимум восемь человек пострадали в результате взрыва в городе Герат на северо-западе Афганистана.

Кроме того, 6 января взрыв произошел в автобусе в районе Дашт-е Барчи в Кабуле. По информации телеканала TOLOnews, в результате происшествия 5 человек погибли, 15 получили ранения. Взрывное устройство было заложено внутри транспортного средства.