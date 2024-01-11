Средства ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области

По данным главы региона Владислава Шапши, он упал недалеко от автомобильной дороги М-3

ТАСС, 11 января. Средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Калужской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

БПЛА подавили в Жиздринском районе. Как уточнил Шапша, он упал недалеко от трассы М-3.

Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные службы.

В пресс-службе УМВД по Калужской области сообщили, что на участке автодороги М-3 движение временно ограничено. "Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется отвод транспортных средств по маршруту: 312-й км М-3 - Хвастовичи - Бояновичи - 341-й км М-3", - отметили в ведомстве.