Суд заочно приговорил к 28 годам солдата ВСУ за убийство раненого военного РФ

По данным Главной военной прокуратуры, Александр Зажиренко перенес военнослужащего в близлежащий жилой дом для допроса, в ходе которого пытал его, после чего убил

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговор к 28 годам лишения свободы военнослужащего Нацгвардии Украины Александра Зажиренко за пытки и убийство в Мариуполе раненого российского военнослужащего весной 2022 года.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что 29 марта 2022 года Зажиренко, находясь в Мариуполе, обнаружил на одной из улиц раненого безоружного военнослужащего Вооруженных сил РФ, которого задержал. В тот же день Зажиренко перенес военнослужащего в близлежащий жилой дом для допроса, в ходе которого пытал его, после чего убил, выстрелив из пистолета в висок", - сообщили в ГВП.

Зажиренко признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).