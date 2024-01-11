Суд Петербурга оставил под арестом вокалиста группы "Щенки"

Максим Моисеев проведет под стражей 10 суток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил под арестом вокалиста группы "Щенки" Максима Тесли (Моисеева). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел жалобу на постановление Калининского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Максима Моисеева (Тесли). Постановление районного суда оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Моисеева на суд не привезли, как отметила секретарь суда, он отказался от участия в заседании.

9 января Калининский районный суд Петербурга отправил под арест на 10 суток участника группы "Щенки" Максима Моисеева (Тесли), который в обнаженном виде и с носком в паховой зоне провел концерт в ночном клубе города.

Музыканта задержали 8 января ночью в аэропорту Пулково. Он намеревался вылететь из Петербурга в Екатеринбург и затем в Казахстан. Полиция Калининского района возбудила административное производство по статье о мелком хулиганстве.

8 января в местных СМИ появилась информация, что солист группы "Щенки" Максим Моисеев (Тесли) провел концерт в ночном клубе Петербурга на Арсенальной набережной в одном носке в паховой зоне подобно участнику "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор" рэперу Vacio, которого арестовали за это в общей сложности на 25 суток и оштрафовали на 200 тыс. рублей. Однако, как отмечают фанаты группы "Щенки" в социальных сетях, Тесли никому не подражал, поскольку в подобном виде он уже выходил на публику и ранее.