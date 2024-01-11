В Ульяновске женщину осудили на 8,5 года за финансирование террористической организации

По данным ФСБ, она перевела деньги на подконтрольные запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" банковские счета

УЛЬЯНОВСК, 11 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил гражданку России к 8,5 года колонии за финансирование деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления ФСБ России по Ульяновской области.

"Приговором Второго Западного окружного военного суда указанное лицо признано виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ей назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

В период с 2019 по 2020 год женщина перевела деньги на подконтрольные ИГ банковские счета. Она действовала по указанию своих сыновей, находящихся на территории Сирийской Арабской Республики и являющихся участниками этой террористической организации. Переведенные средства использовались членами ИГ для приобретения огнестрельного оружия, обмундирования, закупки средств передвижения.

Следственный отдел управления ФСБ России по Ульяновской области возбудил в отношении женщины уголовное дело о совершении двух преступлений по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма).