В Ленобласти задержали членов преступной группы, легализовавших более 9 тыс. мигрантов

Всего задержаны пять человек, в их числе двое полицейских

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали группу из пяти человек, в том числе двух полицейских, по подозрению в организации незаконной миграции в Санкт-Петербург и Ленинградскую область более 9 тыс. граждан из республик Центральной и Средней Азии. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ленобласти.

"Следственным органом задержаны организатор преступной группы, двое сотрудников полиции, а также двое сотрудников коммерческих организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания иностранных граждан. Фигуранты в настоящее время допрашиваются по обстоятельствам совершенного преступления, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

О проведении обысков в нескольких миграционных центрах, а также по местам работы и проживания двух подозреваемых участковых из Кировского района Санкт-Петербурга ранее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. По данным СК, в 2020 году подозреваемые создали устойчивую преступную группу с четким распределением обязанностей и ролей. Организатором группы стал молодой человек 1997 года рождения.

Работники коммерческих организаций осуществляли прием и выдачу иностранцам документов с заведомо ложными сведениями, а также подыскивали помещения для их массовой регистрации на территории Петербурга и Ленобласти - одно из них, например, находилось на территории туристической деревни в Кингисеппском районе. В свою очередь сотрудники полиции по истечении у мигрантов трудовых патентов или сроков временного пребывания в России оформляли на них фальшивые протоколы об административных правонарушениях, что позволяло правонарушителям избегать депортации с территории России и оформлять новые патенты.

Как установило следствие, с января 2020 года по декабрь 2023 года подозреваемые организовали фиктивную постановку на миграционный учет более 9 тыс. иностранных граждан.