Кассация смягчила приговор ростовскому экс-прокурору на один год по делу о взятке

Сергея Калитвинцева ранее приговорили к восьми годам лишения свободы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции на Кубани смягчил на один год приговор бывшему прокурору Пролетарского района Ростовской области Сергею Калитвинцеву до семи лет лишения свободы по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее апелляционная инстанция Ростовского областного суда, пересмотрев дело по решению кассации, приговорила экс-прокурора к восьми годам реального заключения вместо условного срока.

"Приговор в отношении Калитвинцева изменить, исключить из осуждения по ч 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) квалификационный признак "с вымогательством взятки", смягчить назначенное основное наказание до семи лет лишения свободы. В остальном приговор и апелляционное определение оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае 2020 года мужчина через посредника получил взятку в размере 1,1 млн рублей. За это вознаграждение он не должен был принимать мер реагирования по одному из материалов процессуальной проверки. Сотрудника прокуратуры задержали оперативники УФСБ России по Ростовской области. Мероприятие проводилось при участии органов прокуратуры.

Калитвинцев с 2007 года проходил службу в органах прокуратуры, занимая должности помощника прокурора города Новошахтинска, прокурора и старшего прокурора надзорного и кассационного отделов уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области, заместителя прокурора Первомайского района города Ростова-на-Дону. На должность прокурора Пролетарского района Ростовской области Калитвинцев был назначен в июле 2019 года.