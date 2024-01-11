Полиция Киева не нашла признаков насильственной смерти бывшей замгенпрокурора и ее дочери

Как сообщают украинские СМИ, ссылаясь на предварительные данные полиции, Ольга Колинько умерла два месяца назад, а ее дочь - три недели назад

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти бывшей замгенпрокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери Ярославы, найденных мертвыми в Киеве. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на представителя Нацполиции Елену Бережную.

Женщины проживали в соседних квартирах. Их тела были найдены после взлома дверей из-за жалобы жильцов на протечку воды и отсутствие реакции со стороны владельцев. Как сообщают украинские СМИ, ссылаясь на предварительные данные полиции, Ольга Колинько умерла два месяца назад, а ее дочь - три недели назад. В то же время, отмечает "Страна", по данным некоторых источников, при вскрытии тела Ольги Колинько был установлен перелом хрящей гортани, который мог быть вызван удушением.

Ольга Колинько занимала должность замгенпрокурора в 1993-2000 и 2003-2005 годах. В 2001-2003 годах возглавляла комитет по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Она известна участием в расследовании громких коррупционных дел того времени. По данным "Страны", в 2008 году был найден мертвым ее отец.