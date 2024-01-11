В Коми арестовали боксера Владимира Никитина за вымогательство 300 тыс. рублей

Согласно решению суда, он будет находиться под стражей по 23 февраля

СЫКТЫВКАР, 11 января. /ТАСС/. Российский боксер, завоевавший бронзовую медаль на Олимпийских играх 2016 года, Владимир Никитин задержан и арестован в Сыктывкаре по уголовному делу о вымогательстве 300 тыс. рублей, сообщила пресс-службы Сыктывкарского городского суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Никитина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ (вымогательство денежных средств под угрозой применения насилия и с его применением)", - говорится в сообщении, размещенном на странице суда во "ВКонтакте" вместе с видео из зала суда.

По данным пресс-службы суда, Никитин арестован на месяц и 15 суток, по 23 февраля. Уголовное дело находится в производстве МВД по Республике Коми.