В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии 8 эвакуированных в Москву после атаки на Белгород

По данным ведомства, всего на лечение в российскую столицу было доставлено 25 человек

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Состояние 8 из 25 пострадавших при атаке на Белгород со стороны ВСУ 30 декабря и доставленных на лечение в Москву оценивается как тяжелое. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.

"В результате теракта в Белгороде 25 человек были эвакуированы в Москву и направлены на лечение в федеральные медицинские организации Минздрава России и города Москвы. На сегодняшний день из 25 человек 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии", - приводит комментарий Камкина пресс-служба Минздрава России.

По словам Камкина, Минздрав ведет постоянный мониторинг состояния здоровья пациентов, они идут на поправку. Состояние пострадавших стабилизировано, угрозы жизни нет, добавил он. Всего на стационарном лечении остаются 40 человек, 12 из них дети. Им оказывают всю необходимую помощь, добавили в пресс-службе министерства.

Вместе с замглавы Минздрава России пациентов посетили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Все пациенты, нуждающиеся в реабилитации, будут обеспечены ей в полном объеме. Не всегда это только один этап. Иногда пациентам, нуждающимся в протезировании, необходимо выполнять несколько этапов реабилитации. В любом случае все пациенты останутся под контролем лечащих докторов. И в дальнейшем состояние пациентов будет контролироваться. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко пациентам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, также будет оказана помощь в полном объеме", - добавил Камкин.