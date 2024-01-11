Суд в Брянске приговорил к 8 годам колонии жителя РФ за решение перейти на сторону Украины

По данным следствия, Петр Колистратов вступил в переписку с украинскими вербовщиками и разработал маршрут по пересечению госграницы

БРЯНСК, 11 января. /ТАСС/. Брянский областной суд приговорил жителя Ростовской области к 8 годам лишения свободы за решение перейти на сторону противника и вступить в одно из радикальных националистических вооруженных формирований Украины для участия в военных действиях против ВС РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

"Житель Ростовской области принял решение перейти на сторону противника и вступить в одно из радикальных националистических вооруженных формирований Украины с целью участия в военных действиях против ВС РФ. <...> Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Петр Колистратов вступил в переписку с украинскими вербовщиками и разработал маршрут по пересечению госграницы. Мужчина приехал в Брянск, а затем пытался пешком перейти границу в Стародубском районе области. Однако Колистратова задержали сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Он полностью признал свою вину.