Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с туристами в Карачаево-Черкесии

По данным следствия, в январе водитель автомобиля, в котором ехали туристы, не справился с управлением и допустил его опрокидывание в обрыв, пассажиры получили травмы различной степени тяжести

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с туристами в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

"Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав туристов, пострадавших в ДТП в Карачаево-Черкесской Республике", - сообщили в ведомстве.

В СК России поступило обращение о нарушении прав туристов, воспользовавшихся услугами компании "Бонифаций тур". "В январе водитель автомобиля, в котором следовали граждане, не справился с управлением и допустил его опрокидывание в обрыв. В результате пассажиры получили телесные повреждениями различной степени тяжести, им потребовалась медицинская помощь. Руководство турфирмы отказывает пострадавшим в компенсационных выплатах и возмещении стоимости путевок", - сообщили в СК России.

Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике Николаю Щепкину возбудить уголовное дело, а также установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему, и принять меры к их устранению.

"В СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике начата процессуальная проверка", - сообщили в СК.