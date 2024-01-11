СМИ: на севере Афганистана при взрыве пострадали пять человек

Как сообщили изданию Hasht-e Subh очевидцы, причиной взрыва стала мина, заложенная в такси

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва в городе Мазари-Шариф, административном центре провинции Балх. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на источники.

По их информации, раненые были доставлены в местную больницу. Как сообщили изданию очевидцы, причиной взрыва стала мина, заложенная в такси.

В свою очередь представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) отрицают информацию об инциденте.

Ранее телеканал TOLO News со ссылкой на очевидцев информировал о взрыве в городе Мазари-Шариф. Район происшествия перекрыли, туда были направлены кареты скорой помощи.

Три взрыва произошли в Афганистане за четверг. Два из них зафиксировали в Кабуле, еще один - в городе Мазари-Шариф на севере страны. Ответственность за один из инцидентов взяла на себя повстанческая организация "Фронт освобождения Афганистана".

10 января газета Hasht-e Subh со ссылкой на источники информировала, что как минимум восемь человек пострадали в результате взрыва в городе Герат на северо-западе Афганистана.

Кроме того, 6 января взрыв произошел в автобусе в районе Дашт-е Барчи в Кабуле. По информации телеканала TOLOnews, в результате происшествия 5 человек погибли, 15 получили ранения. Взрывное устройство было заложено внутри транспортного средства.