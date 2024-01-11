Директора фирмы в Смоленске подозревают в неуплате более 200 млн рублей налогов

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 11 января. Директора компании по производству электромонтажных работ в Смоленске подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"По материалам, поступившим из региональных УФНС и УМВД, возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Смоленске. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п."б" ч. я2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, с января 2019 года по март 2021 года руководитель компании, основным видом деятельности которой является производство электромонтажных работ, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму более 200 млн рублей. Директор общества с ограниченной ответственность вносил ложные сведения в декларации, представленные в налоговые органы.