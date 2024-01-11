В Бердичеве часть города осталась без воды

Прорыв трубы произошел в центральной части города

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Часть города Бердичева Житомирской области Украины осталась без водоснабжения из-за аварии, вызванной морозами. Об этом сообщил мэр города Сергей Орлюк.

По данным журналистов, прорыв трубы произошел в центральной части города.

"Было 15 градусов мороза, и трубопровод прорвало. Поскольку прорвало такую большую трубу, то и фонтан воды тоже был высок", - сказал Орлюк в комментарии изданию "Общественное".

Орлюк подчеркнул, что в замену водопроводов города не вкладывали денег. "Есть старые схемы, которыми мы сейчас пользуемся, и они, к сожалению, не совпадают с тем, что мы находим под землей при раскапывании таких аварийных участков. <...> Трубы, где она должна идти по схеме, к сожалению, нет", - объяснил он проблемы с проведением ремонта. Директор "Бердичевводоканала" Константин Анучин указал, что сложность в аварийных работах также связана с промерзанием земли из-за холодов.

По данным Укрстата, население Бердичева на 2022 год составляло порядка 75 тыс. человек.