В ОНК сообщили, что Волкодав имел заболевание, препятствующее содержанию в СИЗО

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что причиной его смерти стал инсульт

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Бывший заместитель гендиректора ООО "Новация" и ООО "Информационная система" Сергей Волкодав, осужденный за злоупотребления при строительстве космодрома Восточный, имел заболевание, которое препятствовало его содержанию в СИЗО. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Известно, что 30 декабря Сергей Волкодав был направлен на обследование в 13-ю городскую больницу, где ему диагностировали тяжелое заболевание, подходящее под постановление правительства [России], согласно которому дальнейшее его содержание в СИЗО было невозможным. Проверили записи в книгах ОНК - по данному гражданину при посещении столичных СИЗО у комиссии жалоб, обращений не зафиксировано", - сказал правозащитник.

Ранее сообщалось, что Волкодав умер в одной из московских больниц, до госпитализации он содержался в следственном изоляторе как обвиняемый уже по другому уголовному делу. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что причиной смерти стал инсульт. После этого в СМИ появилась информация о том, что Волкодав незадолго до смерти был жестоко избит, в результате чего получил тяжелые травмы. В УФСИН Москвы ТАСС данные сведения опровергли.

Сергей Волкодав - брат бывшего директора Главного военно-строительного управления №6 (бывший "Дальспецстрой") Юрия Волкодава. В январе 2022 года Центральный районный суд Хабаровска признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении договоров на закупку продукции для нужд космодрома Восточный и нескольких объектов Минобороны. Юрий Волкодав получил 6,5 года колонии общего режима, Сергей - четыре года и девять месяцев колонии. В декабре 2022 года после рассмотрения апелляционных жалоб с учетом времени, проведенного в СИЗО, оба были освобождены.

В 2023 году Сергей Волкодав, по информации газеты "Коммерсант", стал фигурантом дела о хищении около 1 млрд рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом, а также ФГУП "ГУ "Инстрой" при Спецстрое России". 25 августа он был задержан и через несколько месяцев заключен под стражу.