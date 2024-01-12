В Москве задержали контрабандиста, сбежавшего в наручниках на машине таможенной службы

Предварительно, он провез на капоте таможенника, который пытался его остановить

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали наркоторговца, который в наручниках совершил побег на машине таможенной службы в Москве, когда его везли на допрос. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Вечером в четверг подозреваемый в контрабанде наркотиков в наручниках угнал автомобиль таможенной службы и скрылся. Предварительно, он провез на капоте таможенника, который пытался его остановить", - сказал собеседник агентства.

По его словам, преступник ранее был задержан сотрудниками Внуковской таможни. Он заявил, что согласен сотрудничать со следствием, однако, когда его везли на допрос, совершил побег. "Водитель служебного автомобиля остановился, чтобы заправиться. В этом время задержанный сел за руль и уехал. Позже автомобиль таможенной службы Lada XREY был найден брошенным на Бескудниковском бульваре, а спустя некоторое время правоохранителям удалось найти и самого беглеца", - добавил представитель оперативных служб. Предварительно, сбежавшего контрабандиста нашли в мусорном баке одного из дворов жилого дома.