В Дагестане за разбой и хищение более 2 млн рублей задержали двух человек

МАХАЧКАЛА, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Дагестане задержали двоих жителей республики за разбой и хищение у пожилых супругов денег и украшений на сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает МВД Дагестана.

"Двое неустановленных лиц проникли в дом 65-летнего местного жителя, нанесли телесные повреждения ему и его супруге, после чего, угрожая, завладели деньгами в сумме 1 800 000 рублей и золотыми изделиями стоимостью 500 000 рублей. Подозреваемые в разбое установлены. Ими оказались - 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха. Забрав наличные и украшения, участники разбойного нападения скрылись, однако вскоре были задержаны полицией. Часть денег изъята, остальное потрачено", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские проверяют достоверность показаний задержанных. "Возбуждено уголовное дело по п. п. "б", "в" ч. 4 ст.162 УК РФ (разбой)", - добавили в пресс-службе.