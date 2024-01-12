В Приморье заключенный дополнительно получил семь лет строгого режима за мошенничество

Он с помощью мобильного телефона обманул 13 человек

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Заключенный из Приморья обманул 13 человек с помощью мобильного телефона, за что получил наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

"Подсудимый, находясь по месту содержания в СИЗО за раннее совершенные преступления, осуществил ряд хищений денежных средств у граждан путем их обмана. <…> Подсудимый, используя мобильный телефон, полученный запрещенным способом, загрузил из интернета фотографии квартир и паспортов, находящиеся в свободном доступе, для последующего размещения их на сайте "www.farpost.ru" под видом сдачи в аренду квартир во Владивостоке. Далее мошенник предлагал потенциальным квартиросъемщикам перевести предоплату за аренду, мотивируя тем, что на указанную квартиру имеется большой спрос", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что таким образом мошенник обманул 13 человек, при этом сумма ущерба не сообщается. В судебном заседании мужчина дал признательные показания. Уссурийский районный суд квалифицировал действия подсудимого как мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшим, и назначил ему наказание в виде семи лет исправительной колонии строгого режима.