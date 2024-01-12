В Магаданской области сотрудника исправительной колонии осудили за разглашение гостайны

Мужчину приговорили к одному году и шести месяцам условно

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. Суд назначил наказание бывшему временно и.о. начальника исправительной колонии Магаданской области. Он обвиняется в разглашении доверенных по службе секретных сведений лицам из числа осужденных, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Магаданской области.

"На основании материалов расследованного УФСБ России по Магаданской области уголовного дела он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение сведений, составляющих государственную тайну)", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе регионального УФСБ также добавили, что на момент задержания фигурант был действующим сотрудником исправительной колонии, в настоящее время лишен должности. Сообщается, что гражданин признал свою вину в полном объеме и активно способствовал расследованию преступления.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно с испытательным сроком один год шесть месяцев и лишением права занимать должности на государственной службе и в системе правоохранительных органов на срок два года", - говорится в сообщении ведомства.