Жителя Хабаровска обвинили в попытке передать наркотики в колонию с помощью дрона

Запрещенные вещества нашли в его машине

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае обвинили жителя краевой столицы в попытке передать наркотики в колонию с помощью квадрокоптера. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя города Хабаровска. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств)", - говорится в сообщении.

Наркотики в двух шприцах и двух свертках сотрудники обнаружили в ходе оперативно-разыскных мероприятий в автомобиле в селе Заозерное. Вещества обвиняемый хотел передать знакомому, отбывающему наказание в исправительной колонии №13 в этом поселении. Для того, чтобы осуществить задуманное, он собирался использовать квадрокоптер, отметили в прокуратуре.