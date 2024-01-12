В Хабаровском крае после гибели ребенка от гриппа возбудили уголовное дело

Он умер на следующий день после обращения его родителей в больницу

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае возбудили уголовное дело после гибели двухлетнего мальчика от гриппа в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Возбуждено дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказали в управлении.

В информационном центре СК России сообщили, что у мальчика в январе 2024 года повысилась температура. Его родители пытались вызвать скорую помощь, однако на их звонки не ответили. Тогда они самостоятельно доставили ребенка в больницу, но осмотреть его согласились лишь в третьем медицинском учреждении. У ребенка диагностировали грипп средней степени тяжести, было назначено лечение. Однако, несмотря на ухудшение его самочувствия, дальнейшая терапия не корректировалась, на следующий день ребенок умер.