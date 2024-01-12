Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 января. /ТАСС/. Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой до 3,5 км. Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала ФИЦ ЕГС Российской академии наук.

"12 января 2024 года 14:38 по камчатскому времени (05:38 мск), вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 3 500 м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.