В Казахстане из-за схода лавин нарушилось водоснабжение

В пресс-службе администрации Риддера уточнили, что ведутся запуск подземного водозабора и пусконаладочные работы

АСТАНА, 12 января. /ТАСС/. Водоснабжение города Риддера в Восточно-Казахстанской области нарушено из-за схода снежных лавин в ущелье реки Громатуха. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"11 января поступила информация от ТОО "Компания ЛК ГЭС" о том, что прекращается подача воды потребителям из-за самопроизвольного схода лавин в ущелье реки Громатуха. Затор промывается водой естественным путем. Степень затора определить невозможно. Дороги нет, протяженность [места], где могли сойти лавины, около 45 км", - говорится в сообщении.

Отмечено, что ведутся запуск подземного водозабора и пусконаладочные работы. По данным администрации города, давление в сети позволяет обеспечить водой первые этажи домов.

"Просим жителей города соблюдать спокойствие, отнестись с пониманием и доверять только официальной информации. Ситуация находится на контроле", - пояснили в пресс-службе.