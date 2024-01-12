В Новосибирске задержали организаторов наркопритона

Ими оказались ранее судимые мужчина и женщина

НОВОСИБИРСК, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Новосибирске пресекли работу наркопритона, его организаторы были задержаны при поддержке бойцов спецподразделения "Гром", сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудниками полиции установлено, что 35-летний раннее судимый мужчина и 44-летняя ранее судимая женщина предоставляли свое жилое помещение для употребления наркотических средств иным лицам. Организаторы были задержаны сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром", - говорится в сообщении.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий и следственных действий полицейскими установлено, что в качестве оплаты посетители наркопритона отдавали часть наркотических веществ. В ходе обысковых мероприятий оперативниками было изъято оборудование для употребления наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 232 УК РФ (содержание наркопритона группой лиц по предварительному сговору). За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.