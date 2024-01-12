В Чувашии в ДТП с участием двух троллейбусов пострадали шесть человек

По предварительной информации, причина аварии - несоблюдение безопасной дистанции

ЧЕБОКСАРЫ, 12 января. /ТАСС/. Два троллейбуса столкнулись в Чебоксарах, в результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает в Telegram-канале МВД по Чувашии.

"12 января около 06:40 мск, подъезжая к остановке общественного транспорта "Улица Николаева" в Чебоксарах, водитель троллейбуса пятого маршрута столкнулся с троллейбусом девятого маршрута. <…> За медицинской помощью обратились 25-летний водитель одного из троллейбусов и пять пассажиров", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации полиции, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.