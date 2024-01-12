В некоторых областях Украины объявляли воздушную тревогу

В настоящее время предупреждение действует только в Харьковской области

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Первые сирены прозвучали в 07:26 (08:26 мск) в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Через минуту в красной зоне оказалась Харьковская область.

В 07:54 (08:54 мск) воздушную тревогу в этих регионах начали отменять. В настоящее время в красной зоне находится только Харьковская область.

В новость внесены изменения (9:15 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.