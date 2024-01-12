В Челябинске полиция ищет людей, которые подожгли покрышки в подъезде дома

Создана следственно-оперативная группа

ЧЕЛЯБИНСК, 12 января. /ТАСС/. Полицейские в Челябинске разыскивают неизвестных, которые ночью на 11 января подожгли покрышки в подъезде многоквартирного дома. Создана следственно-оперативная группа, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

"Сотрудники полиции Челябинска незамедлительно отреагировали на сообщение в соцсетях о поджоге неизвестными автомобильных покрышек в подъезде жилого дома. Инцидент произошел в доме по улице Скульптора Головницкого и вызвал большой общественный резонанс. Руководство полиции Челябинской области взяло на контроль инцидент", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для установления личностей поджигателей создана следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции принимают все необходимые меры для их скорейшего задержания.

По информации пресс-центра Главного управления МЧС России по Челябинской области, инцидент произошел ночью 11 января. Пожарные потушили покрышки. Пострадавших нет.

По данным пресс-службы полицейского главка, двое неизвестных в масках забрали из микроавтобуса Mercedes автопокрышки, занесли в подъезд и подожгли. Затем они хотели попасть и в многоэтажку на улице 250-летия Челябинска, но им никто не открыл дверь.