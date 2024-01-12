В Челябинской области загорелся деревообрабатывающий цех

Площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м

ЧЕЛЯБИНСК, 12 января. /ТАСС/. Пожарные в Златоусте Челябинской области тушат деревообрабатывающий цех. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"В Челябинской области огонь распространился на кровлю административно-бытового здания. Площадь пожара превысила 1 тыс. кв. м. Силы и средства наращиваются", - сказали в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 500 кв. м."Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек", - уточнили в ведомстве. По предварительной информации, пострадавших нет.

В пресс-центре добавили, что дальнейшая информация уточняется.

В новость внесены изменения (9:20 мск) - увеличилась площадь пожара.