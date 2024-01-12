12 января, 06:32
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали 14 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

ТАСС, 12 января. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 14 боеприпасов, также было совершено несколько атак с помощью беспилотников. В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе поврежден объект электроснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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"В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. Обошлось без последствий. Село Тишанка подверглось атаке с помощью двух БПЛА. Пострадавших нет. В результате сброшенного осколочного боеприпаса поврежден инфраструктурный объект электроснабжения", - написал он, отметив, что в настоящий момент электроснабжение восстановлено.

В Белгородском районе в четверг из гранатомета СПГ-9 обстреляли село Устинка, зафиксировано пять выстрелов. Также в Устинке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина поселка Прилесье, зафиксировано пять прилетов. В Шебекинском округе по селу Муром и поселку Красное ВСУ выпустили по одному минометному снаряду. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - уточнил глава региона. 

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