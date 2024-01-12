В Ингушетии в результате взрыва газа в жилом доме пострадали пять человек

Следователи проводят проверку

МАГАС, 12 января. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы с различными травмами после взрыва газовоздушной смеси в частном доме в населенном пункте Нестеровское в Ингушетии. Следователи проводят проверку, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

"12 января в 06:20 в результате хлопка газовоздушной смеси произошло возгорание в частном домовладении, расположенном по улице Зязикова сельское поселение Нестеровское Сунженского района. В результате происшествия находившиеся в доме 53-летний мужчина, 41-летняя женщина и их дети 7, 11 и 13 лет получили травмы. Женщина госпитализирована в реанимационное отделение больницы, остальные пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение лечебного учреждения, где им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале следственного управления СК РФ по Ингушетии.

Как сообщается, на место происшествия незамедлительно прибыли и.о. руководителя управления, руководство, следователи и криминалисты следственного отдела по Сунженскому району СУ СК России по республике. "Организовано проведение доследственной проверки, в рамках проверки проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.