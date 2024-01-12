В селе на севере Омской области сгорели два двухквартирных дома

Жилья лишились 12 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС

ОМСК, 12 января. /ТАСС/. Пожар уничтожил в селе Старокарасук на севере Омской области два многоквартирных дома, надворные постройки и два автомобиля. 12 человек, включая многодетную семью, лишились жилья. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Сегодня ночью в селе Старокарасук огнем уничтожено два двухквартирных дома, надворные постройки и два автомобиля. Общая площадь пожара - 435 кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в одной из надворных построек. Как отметили в прокуратуре Омской области, из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома. В результате жилья лишились 12 человек, среди которых многодетная семья. В ликвидации возгорания участвовали четыре пожарных автомобиля, восемь спасателей, добровольная пожарная команда и 20 местных жителей.