Задержан сотрудник режимного предприятия Пензенской области за связь с Польшей

По версии следствия, гражданин поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб страны с целью передачи сведений о деятельности предприятия

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области за сотрудничество со спецслужбой Польши. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области", - отметили в ЦОС.

По версии следствия, "российский гражданин инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польша с целью передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство".

В ФСБ сообщили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий были задокументированы противоправные действия мужчины. Они были направлены на сбор сведений об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).