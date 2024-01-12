МВД объявило в розыск журналиста Андрея Серафимова

В базе не уточняется, по какой статье ведется розыск

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Журналист Андрей Серафимов объявлен в России в федеральный розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Серафимов Андрей. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указано.

Ранее Серафимов сообщал, что в отношении него возбудили уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ).

Андрей Серафимов был руководителем аппарата регионального отделения МГЕР в Тульской области и сотрудником центрального штаба партии в 2018-2019 годах. С 2019 года он в качестве журналиста начал сотрудничать с организациями "Медуза" и "Новая газета - Европа" (признаны в РФ нежелательными организациями).