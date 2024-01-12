В Горловке сообщили, что беспилотник-камикадзе ВСУ влетел в реанимобиль

Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли, еще два человека ранены, рассказал мэр города Иван Приходько

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в реанимобиль в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли, еще два человека ранены, сообщил мэр города Иван Приходько.

"Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Водитель реанимобиля и врач получили ранения", - говорится в сообщении.

Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела ВСУ ранения получили трое работников энергосбытовой компании "Центральные электрические сети"', которые в это время выполняли свои рабочие обязанности.

Как уточняется в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, беспилотник-камикадзе атаковал поселок Гольмовский в Горловке в 10:10.