12 января, 07:45,
обновлено 12 января, 07:58
Военная операция на Украине

В Горловке сообщили, что беспилотник-камикадзе ВСУ влетел в реанимобиль

© Даниил Пионтковский/ ТАСС

Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли, еще два человека ранены, рассказал мэр города Иван Приходько

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Беспилотник-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в реанимобиль в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли, еще два человека ранены, сообщил мэр города Иван Приходько.

Читайте также
Военная операция на Украине. Хроника событий 12 января 2024 года

"Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Водитель реанимобиля и врач получили ранения", - говорится в сообщении.

Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела ВСУ ранения получили трое работников энергосбытовой компании "Центральные электрические сети"', которые в это время выполняли свои рабочие обязанности.

Как уточняется в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, беспилотник-камикадзе атаковал поселок Гольмовский в Горловке в 10:10. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине