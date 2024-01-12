В Брянске установили личности молодых людей, которые сожгли паспорт гражданина РФ

Возбуждено уголовное дело

БРЯНСК, 12 января. /ТАСС/. Полиция установила личности двоих молодых людей, которые сожгли паспорт гражданина РФ в Брянске. Ранее фотография происшествия распространилась в сети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

"В ходе мониторинга средств массовой информации, социальных сетей, мессенджеров сотрудниками УМВД России по Брянской области была выявлена фотография, на которой двое молодых людей сжигают паспорт гражданина РФ. Полицейскими оперативно установлены личности изображенных на фотографии - ими оказались жители города Брянска 2005 и 2006 годов рождения. Молодые люди были доставлены в отдел полиции", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также роли его участников. "Возбуждено уголовное дело", - добавили в УМВД.