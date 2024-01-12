В Бурятии пятерых рыбаков унесло на оторвавшейся льдине в Байкал

К спасательной операции привлечено девять человек и четыре единицы техники

УЛАН-УДЭ, 12 января. /ТАСС/. Спасательная операция ведется в Бурятии на юге Байкала, где на оторвавшейся льдине в озеро унесло пятерых рыбаков. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Во второй половине дня <...> поступило сообщение о том, что вблизи станции Выдрино Кабанского района оторвало льдину на озере Байкал, на которой, предварительно, находилось пять человек. Для оказания помощи привлечено девять человек и четыре единицы техники", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, льдину с людьми унесло на расстояние примерно 400 м от берега. В спасательной операции задействованы сотрудники Посольского поисково-спасательного подразделения и МВД.

Ранее синоптики сообщали, 12 января и в ночь на 13 января по южному Прибайкалью ожидается холодная погода, снег, порывы ветра до 24 м/с.