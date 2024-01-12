Суд приговорил экс-руководителя Красспорта к семи годам и восьми месяцам колонии

Валерия Черноусова признали виновным в получении взятки и мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 12 января. /ТАСС/. Емельяновский районный суд Красноярского края приговорил к семи годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего руководителя главного управления по физической культуре, спорту и туризму (Красспорт) администрации Красноярска Валерия Черноусова, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве. Об этом сообщили журналистам в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет и возьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 2,3 млн рублей и четыре года лишения права занимать определенные должности в органах власти и местного самоуправления", - сообщили в ведомстве, добавив, что он был признан виновным в получении взятки и мошенничестве. Ранее сообщалось, что обвинение запрашивало девять лет лишения свободы.

По версии обвинения, Черноусов в период с декабря 2020 года по октябрь 2022 года получил взятку в виде строительных материалов, ГСМ и транспортных услуг на 460 тыс. рублей от руководителя муниципального учреждения "Центр спортивных клубов" за общее покровительство и попустительство по службе. Деньги на взятку были взяты за счет фиктивного договора на заливку льда на стадионе "Сибирь" и договоры на привлечение спецтехники. Также Черноусова обвиняют, что он похитил деньги трех подведомственных муниципальных учреждений: "Центра спортивных клубов", спортивно-оздоровительного комплекса "Лесной" и спортшколы олимпийского резерва "Красноярск" на общую сумму около 1 млн рублей.

Черноусов в суде полностью признал факты мошенничества, компенсировал весь ущерб. Получение взятки он не признал, так как считает, что это было хищение денег обманным путем. В своем последнем слове он подчеркнул, что признает вину в похищении денег муниципальных учреждений и раскаивается в содеянном.

По информации региональной прокуратуры, на имущество бывшего чиновника был наложен арест: на долю в собственности в квартире, три земельных участка, автомобиль, прицеп, шесть единиц оружия, два автомобильных бокса, двухэтажный деревянный дом и денежные средства.