В Екатеринбурге проверяют инцидент с ребенком, которого мать вывела без обуви на мороз

СМИ ранее сообщали, что таким образом женщина наказала сына за то, что он долго выгуливал собаку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга начал проверку инцидента, в котором мать вывела ребенка на улицу без обуви в сильный мороз. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области.

"Накануне в микрорайоне Солнечный в городе Екатеринбурге произошел инцидент, связанный с тем, что мать вывела несовершеннолетнего ребенка на улицу без обуви в сильный мороз. С учетом того, что в этой ситуации усматриваются признаки грубого нарушения прав несовершеннолетнего, здоровье которого могло подвергнуться существенной опасности, следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки. Также будет устанавливаться, не подвергался ли ребенок какому-либо противоправному воздействию ранее", - отметил старший помощник руководителя областного управления СК Александр Шульга.

Ранее местные СМИ сообщали, что таким образом женщина наказала сына за то, что он долго выгуливал собаку. Полиция вызвала мать на допрос.